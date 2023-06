MN - Maietta: "Frattesi al Milan? Farebbe un salto di qualità lui, ma anche il club"

Domenico Maietta, compagno di squadra di Davide Frattesi all'Empoli nel 2019/20, ha concesso un'intervista in esclusiva alla redazione di MilanNews.it, esprimendosi riguardo il possibile trasferimento del calciatore del Sassuolo al Milan: "Dirò una cosa forte: prendendo Frattesi, non solo lui fa un salto di qualità, ma anche il Milan. Perché, in questo modo, i rossoneri si aggiudicano un centrocampista duttile, completo e affidabile a livello tattico e di personalità”