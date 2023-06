MN - Maietta: "Frattesi? Con Pioli sarebbe il top. Magari lo sposta sulla trequarti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domenico Maietta ha giocato insieme a Davide Frattesi all'Empoli, nella stagione 2019/20. Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato delle possibilità tattiche che il centrocampista del Sassuolo avrebbe al Milan: "Con Pioli sarebbe il top. Prima ho parlato di Frattesi come mezz’ala destra, ma con noi a Empoli è capitato che fosse collocato anche in cabina di regia. Logico che, così facendo, non ne capitalizzi le ottime doti di inserimento. Magari il tecnico rossonero lo fa evolvere trequartista dietro a una o due punte".