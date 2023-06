MN - Maietta sul ruolo di Frattesi: "È una mezz'ala destra pura, ha ottimi tempi di inserimento"

MilanNews.it

Domenico Maietta è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it. Il calciatore è stato compagno di squadra di Davide Frattesi all'Empoli nel 2019/20 e ha detto la sua sulle caratteristiche del centrocampista: "Su Davide non ho alcun dubbio: lui è una mezz’ala destra pura. Ha gamba, è intelligente tatticamente e ha tempi di inserimento. Rispetto a quando era con noi, è anche cresciuto in maniera significativa dal punto di vista fisico”.