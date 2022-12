MN - Maignan ancora out, Capello: "Assenza pesante, è un leader. Il gemello è una brutta bestia: sembrava guarire e poi si ripresentava"

MilanNews.it

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, è stato contatto in esclusiva dai nostri microfoni. L'ex rossonero ha commentato così l'assenza prolungata di Mike Maignan: "Maignan è una grave perdita per il Milan: dà sicurezza a tutta la difesa, è un leader. Sarà un'assenza pesante. Il gemello è una brutta bestia, l'ho avuto anche io come giocatore: sembrava guarito e poi si ripresentava. Speriamo che sia pronto per la Champions".