MN - Maignan e la parata "a croce", Nogara: "Sbaglia nella tecnica individuale: ecco gli errori che ha fatto contro Bologna e Frosinone"

Mike Maignan è finito sotto la lente d'ingrandimento della critica per alcune prestazioni ben al di sotto dei suoi altissimi standard, con degli errori, quelli dovuti all'abuso della "croce", che spesso hanno portato al gol avversario. Per entrare nel dettaglio della vicenda la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alberto Nogara, preparatore dei portieri dello Sporting Altamarca (Serie A2 Élite) con esperienze importanti anche in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Sia contro il Bologna sia contro il Frosinone abbiamo visto Maignan scegliere di usare la parata “a croce” per coprire il primo palo, ma ha subito due gol a lui imputabili. Dove ha sbagliato?

"Sbaglia nella tecnica individuale in entrambi i casi. L’esecuzione del gesto tecnico nella parata tra i pali ha in se alcuni elementi di base che per la loro peculiarità non si possano assolutamente sbagliare. Reattività, spostamenti, tecnica individuale e gestione della porta sono cardini fondamentali che devono essere sempre eseguiti perfettamente. Nei casi specifici in questione, l’uso della “croce iberica” su una parata in un tiro in diagonale va a focalizzare alcuni concetti di base come bisettrice, porta proiettata e uso della tecnica applicata. Nei primi due concetti Maignan si comporta bene restando dentro la linea di bisettrice e usando un posizionamento costantemente e razionalmente leggermente avanzato rispetto al palo di competenza, che gli consente la preliminare chiusura degli spazi di porta. Mentre nell’esecuzione del gesto tecnico commette due errori importanti.

Nella partita con il Bologna la scarsa reattività di esecuzione focalizzata nella divaricazione dell’arco inferiore, che definisce lo spazio di adiacenza tra ginocchio basso e tallone e che deve essere della giusta misura per non far passare il pallone, fa si che la palla passi in mezzo alle gambe. Nella partita contro il Frosinone, il focus di errore sta nella gestione della gamba in estensione laterale, dove la stessa deve garantire uno spazio di copertura laterale nelle traiettorie basse oltre la figura, il tutto supportato dalla mano corrispondente. La non chiusura del triangolo formato da gamba, piede e mano, lato debole della “croce iberica”, su una palla leggermente rimbalzante fa sì che il pallone passi sopra l’arto esteso che non è sufficientemente protetto dalla relativa mano".