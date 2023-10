MN - Maignan e Theo out contro la Juve, Cavasin: "Nessun problema, Pioli ha sempre un piano B. Avete notato quanto è cresciuto negli ultimi anni?"

Con la pausa nazionali in corso, il Milan si gode un po' di serenità in testa alla classifica. La redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva Alberto Cavasin, allenatore di calcio, che ci ha parlato dei rossoneri e soprattutto di Stefano Pioli che ha affrontato anni fa in Serie B e di cui ora osserva la crescita stagione dopo stagione. “La sua squadra gioca a sua perfetta immagine e somiglianza - dichiara in esclusiva ai nostri microfoni Alberto Cavasin -; è l’allenatore che ha fatto maggiori passi da gigante negli ultimi anni”.

E contro la Juve mancheranno Maignan e Theo Hernandez…

“Pioli ha sempre un piano B per tutto. Ci avete fatto caso su quanto sia cresciuto negli ultimi anni? Questo deriva dalla sua voglia di mettersi sempre in discussione e migliorare la propria squadra. L’anno dopo che ha vinto lo scudetto, ha portato il Milan in semifinale di Champions”.