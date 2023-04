MN - Maignan o Onana? Neto: "Mi piace molto Maignan per il suo stile di gioco"

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Neto, ex portiere brasiliano oggi in forza al Bournemouth in Premier League e che nel nostro campionato ha giocato con le maglie di Fiorentina e Juve.

Tra Maignan e Onana chi preferisci?

"Mi piace molto Maignan. Mi piace davvero molto il suo stile di gioco."