MN - Maignan sul PSG? Fava: "Estrapolate parole da un discorso più ampio"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, il telecronista della Ligue 1 per Eurosport Fabio Fava ha fatto chiarezza sulle parole di Mike Maignan sul PSG dei giorni scorsi che hanno dato adito a voci di mercato, al momento, infondate. L'opinione del giornalista esperto di calcio francese: "In Francia nessuno ha interpretato le parole di Maignan come segnali da trasmettere al Milan. Nell’ambito di un discorso più generale.

Maignan, parlando del sorteggio, ha semplicemente dichiarato di essere affascinato dalla sfida al Psg, perché ci è cresciuto. A mio avviso, sono state estrapolate soltanto alcune parole, nell’ambito di un discorso più ampio”.