MN - Maini: "Il Lecce non è da sottovalutare, Pioli però.."

Intervenuto in esclusiva sul sito di MilanNews.it, queste le parole di Giampiero Maini doppio grande ex di Lecce e Milan: "Il Milan non deve sottovalutare le molte insidie presenti in questa partita, infatti i rossoneri si troveranno contro un Lecce agguerrito dopo aver perso in quel modo a Roma. Roberto D'Aversa sa come far giocare bene la propria squadra, Pioli non dovrà eccedere nel troppo entusiasmo post PSG, ma l'allenatore del Milan secondo me saprà gestire tutto bene.

Nelle ultime settimane ha ricevuto molte critiche, il calcio è anche questo, quando vinci va bene quando perdi è l'opposto: io credo che Pioli sia molto bravo e in linea con il progetto di questo Milan, giovane e forte".