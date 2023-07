MN - Maini: "Milan, con il mercato è stata rivoluzione netta"

In merito al mercato del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Gianpiero Maini, calciatore rossonero tra il 1997 e il 1999. Ecco le sue parole:

Ti ha convinto, sin qui, il mercato del Milan?

“Il Milan ha fatto una rivoluzione netta. Prima via Ibrahimovic, poi Maldini e Massara e infine Tonali. Ora sono arrivati Pulisic e Loftus-Cheek, due calciatori di livello internazionale. Non ho ragione di dubitare del fatto che possano fare bene anche in Italia”.