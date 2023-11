MN - Maini su Ibra: "Un campione di forza mentale, aiuterebbe ancor di più Leao"

Questo il breve estratto dell'intervista, rilasciata in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte dell'ex centrocampista di Lecce e Milan, Giampiero Maini. Il tema del focus si concentra sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Uno come lui sarebbe fondamentale in ogni ruolo, abbiamo visto che impatto ha avuto in questi anni. Mi auguro torni a far parte del Milan, per il bene del club il prima possibile. Ibra è un campione soprattutto nella gestione mentale, sarebbe un grosso stimolo e anche supporto per Rafa Leao".