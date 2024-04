MN - Malice racconta Zirkzee: "Numero 9 con i piedi da 10"

Florent Malice, giornalista belga e corrispondente dell'Anderlecht e della nazionale dei Diavoli Rossi per Walfoot.be ha rilasciato queste parole su Joshua Zirkzee ai microfoni di MilanNews.it. Il centravanti del Bologna è l'obiettivo principale del Milan per l'attacco in vista della prossima sessione di calciomercato quest'estate.

Cosa saltava all'occhio quando lo vedevi giocare?

"Il fatto che sia un numero 9 con piedi da numero 10. Ma l'esperienza a Bruxelles fu un pò frustrante perché non faceva abbastanza gol anche se il bilancio non era affatto male con 15 gol in tutte le competizioni. Ma l'idea comune era che Joshua non aveva le caratteristiche del 9 classico. E Kompany lo criticò spesso, chiedendogli di lavorare più sodo perché a volte faceva le cose con troppa leggerezza. Ma aveva appena 20 anni. E poi spesso i giocatori olandesi sono visti come arroganti e menefreghisti perché nonostante le grandissime qualità tecniche non ci mettono molto impegno. Ma lui cambiò atteggiamento a stagione in corso e facendo così convinse tutti. Lottava molto in campo e si abbassava per aiutare l'impostazione."