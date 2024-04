MN - Malice su Zirkzee: "Non sono sono sorpreso dalla sua crescita. Ecco perchè"

Florent Malice, giornalista belga e corrispondente dell'Anderlecht e della nazionale dei Diavoli Rossi per Walfoot.be ha rilasciato queste parole su Joshua Zirkzee ai microfoni di MilanNews.it. Il centravanti del Bologna è l'obiettivo principale del Milan per l'attacco in vista della prossima sessione di calciomercato quest'estate.

Sei sorpreso che sia arrivato a questi livelli e che il suo cartellino ormai ha raggiunto valutazioni altissime intorno ai 60-70 milioni?

"Non sono sorpreso perché la sua crescita non è stata immediata. La sua prima stagione in Italia globalmente è stata un fallimento, anzi mediocre se vogliamo essere gentili. Lui ha impiegato del tempo prima di esplodere. Ma tocca anche dire che a Bologna non c'è molta pressione. Non parliamo di un grande club anche se quest'anno i felsinei stanno facendo un ottima stagione, grazie soprattutto a Zirkzee. Ma quello che voglio dire è che se paragoniamo il Bologna all'Anderlecht la pressione non è minimamente paragonabile. Quando Joshua arrivò in Belgio dal Bayern fu accolto come un messia. Mi sono spiegato?"