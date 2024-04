MN - Malice: "Zirkzee ora deve confermarsi ad alti livelli"

Florent Malice, giornalista belga e corrispondente dell'Anderlecht e della nazionale dei Diavoli Rossi per Walfoot.be ha rilasciato queste parole su Joshua Zirkzee ai microfoni di MilanNews.it. Il centravanti del Bologna è l'obiettivo principale del Milan per l'attacco in vista della prossima sessione di calciomercato quest'estate.

Le prossime tappe?

"Lui si è imposto in un grande campionato come la Serie A ma in un club medio. Ora deve confermarsi ad alti livelli in una grande società e il massimo sarebbe il Milan. Io personalmente non sono sorpreso che sia ricercato da tanti club. Uno perché è cresciuto nel Bayern e due perché sta facendo una grande stagione. E poi i giocatori olandesi, specie se cresciuti a Monaco di Baviera come lui , sono sempre molto appetibili."