MN - Maniero: "Origi riuscirà a far vedere a Milano quello che ha fatto a Liverpool"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Maniero, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Divock Origi: “A Liverpool tutti erano innamorati di Origi e non se ne sarebbero mai privati. Ha delle qualità indiscusse che purtroppo non sono emerse in questo inizio di stagione anche per qualche problema fisico. È un po’ difficile inserirlo al momento giusto in questa squadra già collaudata ma spero che piano piano riesca ad ambientarsi. Penso che sia solo una questione di tempo, prima o poi riuscirà a far vedere anche a Milano quello che ha fatto a Liverpool”.