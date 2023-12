MN - Mannari: "L'obiettivo imprescindibile è la qualificazione in Champions. Vincere l'Europa League? Il trofeo manca..."

Il Milan è in un periodo molto complicato. Il pareggio pre natalizio in casa della Salernitana fanalino di coda, arrivato dopo una prestazione povera tatticamente e con l'ennesimo grave infortunio, ha rigettato Stefano Pioli nell'occhio del ciclone e ora il tecnico rossonero non ha più margine d'errore. Sul momento del Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore rossonero Graziano Mannari. Le sue parole.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali del Milan?

“L’obiettivo primario deve essere la qualificazione alla prossima Champions League: da quella non si può assolutamente prescindere. Poi penso che i rossoneri debbano guardare all’Europa League con grande interesse: lo stimolo deve essere di provarla a vincere, visto che è un trofeo che manca nella storia del club”.