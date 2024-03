MN - Mannari: "Leao non ha mai sbagliato nelle grandi serate europee"

Questo pomeriggio, tra poche ore, il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga nella gara valida per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. I rossoneri devono gestire i due gol di vantaggio che si sono guadagnati una settimana fa a San Siro. Per parlare della partita, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Graziano Mannari, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Qual è, a tuo avviso, l’arma in più dell’attuale Milan?

“Nelle grandi serate europee, Leao non ha mai sbagliato. Secondo me, meglio di lui, è davvero difficile trovarne in giro. È vero, è discontinuo e potrebbe sempre fare meglio, ma pensate a quanto è cresciuto negli ultimi due anni. Tecnicamente e in termini di rapidità di passo è ineccepibile”.