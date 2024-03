MN - Mannari: "Milan, per l'anno prossimo mi aspetto un grande tecnico"

Questo pomeriggio, tra poche ore, il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga nella gara valida per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. I rossoneri devono gestire i due gol di vantaggio che si sono guadagnati una settimana fa a San Siro. Per parlare della partita, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Graziano Mannari, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

A proposito della prossima stagione: chi ti aspetti che siederà sulla panchina del Milan?

“Ho letto le recenti dichiarazioni di Cardinale, ma non saprei dire con esattezza se fossero rivolte più alla direzione sportiva rispetto che all’allenatore. Ad ogni modo, mi aspetto un grande tecnico. Al Milan vogliono fare le cose in grande. Magari accadrà come nel 2020: tutti pensavano che Pioli sarebbe stato mandato via, poi è rimasto. Io me lo auguro: perché cambiare, se la squadra cresce e funziona a livello tecnico e tattico?”.