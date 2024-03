MN - Mannari: "Organico Milan valido: non c'è un reparto più carente di un altro"

vedi letture

Questo pomeriggio, tra poche ore, il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga nella gara valida per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. I rossoneri devono gestire i due gol di vantaggio che si sono guadagnati una settimana fa a San Siro. Per parlare della partita, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Graziano Mannari, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Cosa ti ha convinto di più, tecnicamente e tatticamente, del Milan visto sin qui?

“Peccato per ottobre e novembre, perché l’organico del Milan è veramente valido, non c’è un reparto eccessivamente più carente di un altro. Io penso che, in caso i rossoneri arrivassero secondi, sarebbe un grande traguardo. In più, in Europa, è tutto quanto un percorso da scoprire. Io sono ottimista, anche in vista della prossima stagione. Il Milan è una delle squadre più giovani dei massimi campionati”.