MN - Mannari su De Ketelaere: "E' un giocatore fuori dal comune, fidatevi"

Graziano Mannari, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha commentato così la prima stagione di Charles De Ketelaere: "Nessuna scommessa persa, De Ketelaere l’anno prossimo farà come Tonali l’anno dello scudetto. Io lo conosco dai tempi del campionato belga. Questo è un giocatore fuori dal comune, fidatevi. In Italia c’è sempre una fretta esagerata”.