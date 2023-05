MN - Mannari su Ibra: "Occhio a darlo per finito. Capirà da solo quando smettere"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Graziano Mannari, ex giocatore rossonero, è intervenuto così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, parlando di Zlatan Ibrahimovic: "Lui fa eccezione. Non puoi tirare per la giacchetta uno come Ibra. Oltre a essere un campione, ha un’intelligenza tale da capire da solo quando è ora di smettere. E poi occhio a un dettaglio…Ibra ha già avuto problemi al ginocchio in passato e quando è tornato ha sempre fatto la differenza. Come l’anno scorso nel match decisivo per lo scudetto contro la Lazio. Occhio a darlo per finito"