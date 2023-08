MN - Mantovani: "Il Milan può mettersi a tre a centrocampo, come a due, come a quattro o giocare con un finto trequartista"

La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Andrea Mantovani, ex calciatore del club emiliano, allenato da Pioli in rossoblù nella stagione 2013-2014, attualmente opinionista Rai Sport.

Che tipo di sistema tattico ti aspetti dal suo Milan?

“Nessuno lo sa. Con questi nuovi acquisti - soprattutto con Okafor, Chukuewze, Pulisic e Musah - resta con le carte coperte. Può mettersi a tre a centrocampo, come a due, come a quattro o, come fece con Kessie, giocare con un finto trequartista. Anno dopo anno, come dicevamo, ha reso il Milan più dinamico e imprevedibile. Proprio come vuole il calcio moderno. Ma Pioli è così: si aggiornava in continuazione con noi a Bologna, lo fece alla Lazio, all’Inter e - appunto - in rossonero”.