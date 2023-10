MN - Mantovani: "Lecito che il Milan punti allo scudetto. Vedremo cosa succederà in Champions"

Andrea Mantovani, ex calciatore e opinionista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva e ha commentato quelli che devono essere gli obiettivi stagionali dei rossoneri: "Con la squadra che possiede, è lecito che il Milan punti allo scudetto. In Champions la situazione è complicata? Vedremo cosa accadrà. Ci sono ancora altre partite da giocare. A Parigi, fino al gol di Mbappe, non era stato un pessimo Milan. Le sue occasioni, se le è ritagliate”.