MN - Mantovani: "Milan senza Maldini e Ibra? Per me il protagonista totale della rinascita del Milan è Pioli"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Andrea Mantovani, ex calciatore del club emiliano, allenato da Pioli in rossoblù nella stagione 2013-2014, attualmente opinionista Rai Sport.

Senza Ibra e Maldini alle spalle la gestione di gruppo e spogliatoio potrebbe essere più complicata?

“Per me il protagonista totale della rinascita del Milan è proprio Pioli. Si sa adattare al gruppo che ha a disposizione e lo plasma e sua immagine e somiglianza. Riesce anche a migliorarti in stadi avanzati della carriera. Una fortuna averlo incontrato”.