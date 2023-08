MN - Mantovani: "Non preoccupatevi: a stagione in corso il Milan ci sorprenderà”

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Andrea Mantovani, ex calciatore del club emiliano, allenato da Pioli in rossoblù nella stagione 2013-2014, attualmente opinionista Rai Sport.

Che tipo di partita ti aspetti contro il Bologna?

“È la prima di campionato e fare previsioni è complicato per tutti. Io dico che potrebbe non essere ancora il vero Milan. Ma, a stagione in corso, non preoccupatevi che i rossoneri ci sorprenderanno”.