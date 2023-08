MN - Mantovani: "Pioli è uno che si aggiorna e che non lascia nulla al caso”

La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Andrea Mantovani, ex calciatore del club emiliano, allenato da Pioli in rossoblù nella stagione 2013-2014, attualmente opinionista Rai Sport.

Conosci perfettamente Pioli: come ti aspetti che approccerà alla rivoluzione del Milan di questa stagione?

“Secondo me, fronte acquisti, l’ha voluta e cercata lui: è uno che non si adagia mai. Cerca di continuo stimoli nuovi. Si aggiorna e non lascia nulla al caso”.