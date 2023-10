MN - Mantovani: "Pioli uno dei migliori in Europa perchè ascolta i leader dello spogliatoio"

Andrea Mantovani, ex calciatore e opinionista di Rai Sport, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del suo ex allenatore Stefano Pioli, tecnico del Milan. Le sue parole su come crede che Pioli gestirà il difficile momento rossonero: "Pubblicamente, Pioli gestisce certe situazioni in un modo, nello spogliatoio in un altro. È diventato, negli anni, uno dei migliori allenatori in Europa proprio perché fa dell’ascolto dei leader dello spogliatoio una delle caratteristiche più importanti.

Anche quando lo avevo io procedeva in questo modo. Penso che i due (Pioli e Calabria, ndr) si confronteranno costruttivamente e la situazione si risolverà per il meglio. Non intravedo nessuna miccia negativa che sta per esplodere, tanto per intenderci”