MN - Manzo: "Contro Juve e Napoli, il Milan non ha vinto per singoli episodi"

Andrea Manzo, ex centrocampista rossonero, ha commentato così a Milannews.it gli ultimi risultati del Milan di Stefano Pioli: "A parte con il Psg, contro Juve e Napoli, il Milan non ha vinto per singoli episodi. Thiaw è un bel difensore in prospettiva, bisogna dargli l’opportunità di sbagliare per crescere".