MN - Manzo: "Leao sta recuperando fisicamente, inoltre se queste sono le condizioni di Jovic..."

vedi letture

Il Milan ha conquistato ieri i quarti di Coppa Italia, battendo 4-1 il Cagliari con una prestazione convincente, soprattutto grazie all'apporto dei giovani. I rossoneri di Pioli stanno cercando un po' di continuità per riprendersi al meglio dopo un periodo complicato. Riguardo alla vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Cagliari e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Andrea Manzo, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole:

Quali indicazioni tecnico-tattiche, seppur minime, si possono dedurre dal match?

“Che Leao sta recuperando fisicamente, come il resto della squadra. Inoltre l’abnegazione di Jovic è molto importante: sicuramente al Milan un’altra punta serve, però - con l’ex Fiorentina in queste condizioni - si può ancora attendere per fare valutazioni più ampie su chi prendere, senza sbagliare”.