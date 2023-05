MN - Manzo: "Messias era com'è adesso: sgobbava a lavoro e dava il 1000% in allenamento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Manzo allenatore di Junior Messias ai tempi del Chieri, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha ricordato il Messias di quei tempi, così: "Era come è adesso. Nè più, nè meno. Ricordo che era un duro lavoratore. Sgobbava tutto il giorno nella sua professione (operaio in una lavanderia di Torino, ndr) e dava il 1000% in tutti gli allenamenti. Può sembrare retorica, ma non è scontato. Soprattutto nei dilettanti, quando avere un altro lavoro incide (e non poco), come è inevitabile che sia. Lui viaggiava a un’intensità praticamente mai vista”.