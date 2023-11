MN - Manzo su Donnarumma: "Ha fatto una scelta non poi così conveniente andando al PSG: dalla stagione successiva il Milan è tornato a vincere trofei”

Martedì arriverà a San Siro il PSG di Gigio Donnarumma. E sull'accoglienza che riceverà l'ex portiere rossonero, Andrea Manzo, ex giocatore del Milan, ha spiegato a Milannews.it: "Che accoglienza riceverà Donnarumma? Probabilmente analoga a quella di Lukaku in Inter-Roma. È triste che non sia ricordato bene perché ha fatto un percorso incredibile con il Milan. Ha fatto una scelta, se si guardano i numeri, non poi così conveniente andando al Psg: dalla stagione successiva, i rossoneri sono tornati a vincere trofei”.