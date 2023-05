MN - Manzo su Messias: "Le cose gli son venute sempre naturali: anche adesso a San Siro"

Vincenzo Manzo, ex allenatore di Junior Messias al Chieri tra i dilettanti, ha parlato in esclusiva del brasiliano del Milan in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Queste le parole su Junior: "A lui le cose sono sempre venute naturali. È una caratteristica che gli è rimasta anche adesso, quando gioca a San Siro, in uno dei club più importanti al mondo. La freddezza è sempre stata la sua caratteristica migliore”.