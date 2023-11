MN - Manzo su Milan-Udinese: "Niente alibi: la squadra di Pioli deve vincere!"

In vista di Milan-Udinese di sabato sera, Andrea Manzo, doppio ex della sfida, ha dichiarato a Milannews.it: "Non sarà semplice per il Milan. L’Udinese ha appena cambiato allenatore e, storicamente, per il Milan non è mai stata una partita scontata. Però non ci sono alibi: la squadra di Pioli deve vincere, perché due risultati non utili consecutivi non sono da dna del club rossonero”.