MN - Manzo sul mercato di gennaio: "Se il Milan può spendere devono essere investimenti mirati e di qualità. Altrimenti, si aspetti giugno"

Il Milan ha conquistato ieri i quarti di Coppa Italia, battendo 4-1 il Cagliari con una prestazione convincente, soprattutto grazie all'apporto dei giovani. I rossoneri di Pioli stanno cercando un po' di continuità per riprendersi al meglio dopo un periodo complicato. Riguardo alla vittoria del Milan in Coppa Italia contro il Cagliari e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Andrea Manzo, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole:

Verso quali altri profili ti orienteresti sul mercato?

“A gennaio, se il Milan potesse spendere, dovrebbe compiere investimenti mirati, di qualità. Altrimenti, tanto vale aspettare giugno. Tanto gli obiettivi di questa stagione sono abbastanza definiti”.