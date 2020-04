MN - Maragliano: "Gigio è legato al Milan, se dovesse andare via non sarebbe per soldi"

Nella lunga chiacchierata con la redazione di MilanNews.it, Luigi Maragliano ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma: "Lo conosco molto bene e l'ho sentito anche recentemente. Gigio è un alieno e può solo migliorare, partiamo da questo presupposto. Lui è attaccatissimo al Milan e quando lo dice corrisponde alla realtà, perché deve tantissimo al club. Il Milan lo ha preso, ha aiutato lui e la sua famiglia e ha questo senso di riconoscenza nei confronti del club. Detto questo, in rapporto all'età è tra i portieri più forti al mondo e ogni anno che passa è un anno 'sprecato' rapportato ai palcoscenici in cui potrebbe giocare. E' difficile dire quale sia la cosa giusta per Gigio. Qualsiasi scelta faccia, sono sicuro che non sceglierà mai facendone una questione economica. Quella è una certezza. Se dovesse andar via lo farebbe solamente per una questione di ambizioni diverse rispetto al Milan. Il caso di Donnarumma, secondo me, sarà importantissimo per capire in quale direzione andrà il Milan nei prossimi anni. Se rimanesse significherebbe che gli avranno dato determinate garanzie. Sicuramente avere accantonato Boban e, in parte, Maldini non sta aiutando la risalita del club, perchè dà un senso di poca pianificazione a breve termine".