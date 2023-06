MN - Marcolini difende Pioli: "Uno dei migliori in circolazione!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico di Malta ed ex centrocampista in Serie A Michele Marcolini, in esclusiva per MilanNews.it, si è espresso così in merito alle qualità di Stefano Pioli: "Io l'ho avuto anche come allenatore al Chievo e Stefano oltre ad essere una persona straordinaria è un tecnico iper preparato che si è evoluto e ha saputo anche far cambiare pelle alle proprie squadre. Il Milan durante la gestione Pioli è cambiato molto e onestamente non capisco chi non riconosca l'importanza del suo lavoro.

Ha cambiato radicalmente tantissimi giocatori, li ha fatti maturare e raggiungere livelli e standard di prestazioni impensabili. Non so quello che pensano gli altri ma io ritengo che Pioli abbia dimostrato di essere uno degli allenatori migliori in circolazione! Quello che è riuscito fare in un momento difficile per la società Milan credo che sia da esaltare".