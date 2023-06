MN - Marcolini: "Maldini la storia del Milan, dispiaciuto per lui e Massara"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michele Marcolini ai microfoni di MilanNews.it ha offerto il suo punto di vista da ct di Malta ed ex calciatore sulla vicenda Maldini e Massara: "Da grande amante del calcio italiano mi è dispiaciuto molto della notizia di Maldini e di Massara. Credo che abbiano lavorato in maniera incredibile dando una grande mano a vincere lo Scudetto. In questi anni hanno dimostrato di saper fare dei colpi che...magari sotto traccia ma che poi si sono rivelati di altissimo livello. Mi riferisco a Maignan su tutti che adesso è uno dei portieri più forti al mondo. Lo stesso Tomori è stato una sorpresa importante, Brahim Diaz che si era affermato come un giovane di grande prospettiva. Maldini è LA storia del Milan, è stato un giocatore straordinario. Ma non solo il giocatore, credo che abbia dimostrato di avere uno spessore umano e professionale di altissimo livello.

Non sempre chi è stato un grande calciatore è in grado di diventare un grande dirigente. Ma Maldini ha dimostrato di avere le conoscenze, la cultura e lo spessore per poter rimanere in posizioni dirigenziali di alto livello. La sua qualità unita al romanticismo che viene a mancare dispiace molto."