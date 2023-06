MN - Marcolini: "Stagione del Milan? Non è negativa, lavoro di altissimo livello"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Marcolini ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il ct di Malta, nonché ex calciatore, ha commentato positivamente il cammino del Milan nella stagione appena conclusa: "Io non credo si possa parlare di una stagione negativa. È normale che la stagione successiva a quella dove vinci il campionato vuoi sempre continuare a vincere e stare ad alti livelli. Credo che il lavoro fatto da Pioli e da tutto il gruppo dello staff dirigenziale sia stato di altissimo livello.

Il campionato vinto è stato una grandissima sorpresa per tanti, a dimostrazione proprio della qualità del lavoro che Mister Pioli in primis ha fatto. Quindi non la vedo così negativa questa stagione. Però un pò di delusione ci sta ed è normale perché chi vuole bene alla propria squadra vuole sempre vederla in testa e festeggiare qualche cosa di importante. Però alla fine il cammino che il Milan ha fatto in Champions League è stato molto, molto buoko sopratutto contando il fatto che erano tantissimi anni che il Milan mancava da una competizione così importante."