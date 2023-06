MN - Marcolini su De Ketelaere: "Ha talento. In Italia c'è grande pressione"

MilanNews.it

Michele Marcolini, ct di Malta ed ex calciatore, ha detto la sua sul caso Charles De Ketelaere durante l'intervista esclusiva di MilanNews.it: "Per tanti giocatori non è facile imporsi subito nelle nuove realtà. Per restare in nazionale italiana, Tonali ha avuto una differenza di qualità e di prestazione tra il primo e secondo anno straordinaria. Il primo anno ha fatto tanta fatica, tanta fatica. Il secondo anno è diventato uno dei più forti centrocampisti d'Italia senza ombra di dubbio: quantità, qualità, determinazione, personalità. Oggi è un giocatore di spessore internazionale. Credo che in questa crescita abbia aiutato anche il lavoro fatto da Pioli.

A volte dando giudizi affrettati si fa in fretta... però se si intravede il talento è giusto anche saperlo far crescere nel modo giusto. De Ketelaere quest'anno ha fatto male, è inutile girarci intorno però non bisogna dimenticare che il calcio italiano è particolare, c'è tanta pressione alla quale tanti giocatori non sono abituati oltre ad un modo di lavorare diverso. A volte bisogna avere un pò di pazienza. Lo stesso Zinedine Zidane che è stato un giocatore fantastico e uno dei migliori di sempre nel campionato italiano il primo anno da noi non aveva subito strabiliato prima di diventare qualcosa di fantastico. De Ketelaere sicuramente ha talento, ha fatto vedere a sprazzi cose buone ma che magari quest'anno non è riuscito ad entrare il 100% dentro le dinamiche della propria squadra. Ogni tanto bisogna avere pazienza."