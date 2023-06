MN - Marino: "Credo che approdare in un grande club sia doveroso per Frattesi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pasquale Marino, tecnico di Davide Frattesi ai tempi dell’Empoli nel corso della stagione 2019-2020.

In termini di personalità è pronto per il salto in un contesto di club meccanizzato a vincere trofei e a prender parte a contesti ambiziosi, quali la Champions League?

“Basta analizzare tutta la storia di Frattesi nel suo complesso. Prima di affermarsi al Sassuolo fa due “tappe intermedie” a Ascoli e a Empoli. Credo che approdare in un grande club, in questo momento, sia doveroso per lui. Proprio ora, che si è anche ritagliato uno spazio significativo con la Nazionale”.