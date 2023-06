MN - Marino: "Non mi stupisce che Pioli cerchi proprio Frattesi..."

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Pasquale Marino, tecnico di Davide Frattesi ai tempi dell’Empoli nel corso della stagione 2019-2020.

Nel Milan di Pioli tutti i ruoli in generale sono molto “fluidi”…

“Pioli cerca imprevedibilità e non dà punti di riferimento. In quest’ottica, non mi stupisce che cerchi proprio Frattesi. Per le caratteristiche che possiede, porti sempre un uomo in più all’interno dell’area avversaria quando chiudi l’azione”.