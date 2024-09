MN - Marques: "Emerson è un terzino moderno. Caratteristiche migliore? L'atletismo"

Il Milan comincia ad ingranare in Serie A, sono tre le vittorie consecutive in campionato, così come anche i nuovi acquisti estivi iniziano a far vedere cose interessanti. Emerson Royal, titolare anche venerdì sera contro il Lecce, sta iniziando ad entrare nei meccanismi, soprattutto quelli difensivi, della squadra. Per parlare del terzino ex Tottenham abbiamo contattato Andersinho Marques, giornalista brasiliano. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Qual è la sua caratteristica migliore?

"La sua caratteristica migliore è senza dubbio l’atletismo. Emerson ha una capacità straordinaria di coprire il campo in lungo e in largo, sia in fase difensiva che in proiezione offensiva. È un giocatore che non si stanca facilmente, ha un’ottima resistenza e riesce a mantenere un ritmo alto per tutti i 90 minuti. Oltre a questo, la sua forza fisica gli permette di essere dominante nei contrasti e nei duelli aerei. È un terzino moderno, capace di dare un contributo importante sia nella fase di non possesso che in quella di costruzione".

Com’è stato l’adattamento a Milano?

"Emerson Royal ha sempre dimostrato una grande capacità di adattarsi, e Milano non fa eccezione. Milano è una città accogliente, e il Milan è un club che sa come mettere a proprio agio i nuovi giocatori. Da quello che si dice, si è inserito bene all’interno del gruppo e sta lavorando duramente per comprendere al meglio i dettami tattici della Serie A, che è molto diversa dai campionati in cui ha giocato in precedenza. Con l’aiuto dei suoi compagni e dello staff tecnico, il suo adattamento sta procedendo positivamente, anche perché Emerson ha sempre dimostrato di essere un professionista molto serio. La sua determinazione e voglia di imparare stanno giocando un ruolo fondamentale nel suo percorso di crescita".