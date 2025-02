MN - Martinez: "Gimenez si può sedere al tavolo delle grandi figure del calcio messicano"

Il Milan, Santiago Gimenez, l'impatto mediatico avuto in Messico ed il compagno ideale per il Bebote. Questo e di tanto altro il collega di ESPN Daniel Martinez ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Che impatto mediatico ha avuto in Messico il trasferimento di Gimenez al Milan?

"Enorme. È incredibile. Stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni e si discute già se si può sedere al tavolo delle grandi figure del calcio messicano, come ad esempio Hugo Sanchez o El Chicharito Hernandez, che sono i due più importanti, così come Rafa Marquez nonostante sia stato un difensore. Oggi le sensazioni che la gente del Messico ha per l'arrivo di Gimenez al Milan sono notevoli, anche per quanto concerne la CONCACAF, perché avere un loro rappresentante, anzi due con Pulisic, nel Milan è proprio un sogno. Ciò significa aver alzato il livello. Comunque, l'impatto mediato che Gimenez ha avuto è stato veramente enorme, e ve ne accorgerete qua, e soprattutto il Milan e PUMA attraverso le magliette che verranno acquistate".