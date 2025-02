MN - Martinez su Gimenez: "Ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore importante per il Milan"

Il Milan, Santiago Gimenez, l'impatto mediatico avuto in Messico ed il compagno ideale per il Bebote. Questo e di tanto altro il collega di ESPN Daniel Martinez ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Considerando gli ultimi attaccanti che ha avuto il Milan, Gimenez che apporto può dare a questa squadra?

"Secondo me, non voglio essere irrispettoso con nessuno, né esagerato nel mio concetto, ma è da Inzaghi che il Milan non ha un numero 9, un delantero centro, come diciamo noi, un uomo di aria come Gimenez. Mi spiego: Giroud era un uomo d'area, un grande attaccante, ma era in un altro momento della sua carriera. Il Milan non aveva un attaccante in ascesa proprio da Inzaghi. Certo anche Bacca è stato un attaccante interessante, ma non con queste tipo di caratteristiche. Lui (Gimenez, ndr), è un giocatore con un sinistro molto educato, calcia anche con il destro e sa impattare il pallone di testa. Non è enorme alla Ibrahimovic, che si impone fisicamente, o alla Thuram. Insomma, non è un giocatore tipo Lukaku, ma è molto forte ed ha caratteristiche molto latino americane. Guadagnato lo spazio riesce ad essere devastante, anche perché fisicamente è molto forte. Secondo me ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore importante per il Milan, ed è arrivato al momento giusto".