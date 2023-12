MN - Marzorati sugli infortuni: "Nel calcio moderno si gioca tantissimo, non mi sorprende"

vedi letture

Stefano Pioli ha le spalle al muro: l'allenatore rossonero si gioca il proprio futuro nella sfida di questo pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo, in programma alle ore 18. Discontinuità, troppi infortuni e poca cattiveria sono solo alcuni dei capi d'accusa imputati al tecnico che deve dare una risposta significativa. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Lino Marzorati, doppio ex della sfida di questo pomeriggio.

Le sue parole sulla questione infortuni: “Nel calcio moderno si gioca tantissimo, il numero di partite è pressoché spropositato. Non mi sorprende che le squadre, anche big come il Milan, possano finire per risultare penalizzate”.