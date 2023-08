MN - Marzorati: "Tanti acquisti un rischio? Non credo, Pioli ha il tempo per testarli tatticamente"

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Lino Marzorati, ex calciatore del Milan, il quale ha commentato così il mercato rossonero:

C’è il rischio che, con così tanti nuovi, il Milan potrebbe riscontrare qualche difficoltà in termini di ambientamento dei singoli e, conseguentemente, andare incontro a una stagione di transizione? “Questo non credo. Perché ora sono tutti in ritiro e Pioli possiede il tempo necessario per poterli conoscere e testare tatticamente. E poi, anche se fosse, c’è una cosa da dire…”.

Ossia? “Ossia che non bisogna dare giudizi affrettati sui calciatori. Lo dico riferendomi a De Ketelaere. Guardate Tonali: il primo anno era visto male da tutti i tifosi del Milan, poi è stato riveduto a prezzo d’oro”.