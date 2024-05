MN - Massaro: "Cardinale prosegue l'obiettivo di Elliott. Ibra? Non ho avuto modo di fare cose con lui ancora"

Ieri sera, alla Scuola Militare Teuliè di Milano, si è tenuta la serata di Gala che ha assegnato la 29esima edizione del Premio Gentleman Fair Play. Per il Milan premiati sia Christian Pulisic che Tijjani Reijnders. In più anche l'ex calciatore e ora ambassador Daniele Massato che ha ricevuto il Premio Gentleman alla carriera. Prima della serata di Gala condotta da Massimo Caputi in compagnia di Laura Barriales e Giorgia Rossi, gli inviati di MilanNews.it hanno intervistato proprio Daniele Massaro.

Le dichiarazioni di Daniele Massaro sulla proprietà amaericana e su Zlatan Ibrahimovic: "Il fondo Elliott ha dimostrato di fare investimenti importanti, con Cardinale è un proseguimento dell'obiettivo che c'era già. Vedremo... Ibra? Io faccio cose prettamente commerciali, quest'anno sono andato due volte a Milanello e lui ancora non era in società. Ci vediamo prettamente in tribuna, abbiamo poco tempo perché lui viene assalito. Non ho avuto modo di fare cose con lui ancora"