MN - Mastroianni (DAZN): "Bennacer sarà valore aggiunto ma dal derby di Champions non è più lo stesso"

Un bel Milan, quello visto contro l'Empoli nell'ultima partita del mese di novembre. Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, ci dà il suo punto di vista Dario Mastroianni, telecronista proprio della sfida di San Siro per DAZN.

Fofana e Reijnders in mezzo sono ormai una certezza

"È una coppia dal livello altissimo, si completano. E credo che siano ormai intoccabili".

A breve tornerà Bennacer

"Sarà sicuramente un valore aggiunto. Certo, prima si notava la differenza quando era in campo ma dall'infortunio nel derby di Champions non si è mai più visto al top. L'infortunio del resto era serio, scomodo e non tanto comune. Detto questo per me è recuperabile nelle rotazioni anche Loftus-Cheek".

Centrali difensivi, qual è la meglio assortita per te?

"Posto che Gabbia è il giocatore che guida la linea, a me la coppia con Thiaw inizia a piacere anche perché il tedesco ha ritrovato fiducia e ha delle giocate che al Milan son sempre mancate, quelle imbucate in fase di costruzione che nel pacchetto difensivo dei rossoneri lo rendono unico. Io dico che la crescita di Thiaw sia passata inosservata. Detto questo, Tomori è un ottimo difensore che sta pagando il cambiamento del modo di difendere. Pavlovic invece è ancora lontano dall'essere totalmente affidabile".