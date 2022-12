MN - Mastroianni (DAZN) su Bennacer: "È semplicemente determinante per il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dario Mastroianni, telecronista per DAZN, è stato raggiunto in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e si è così espresso su Bennacer: "Bennacer è estremamente importante in questa squadra. Nella prima parte ha fatto delle partite mostruose. Io ho notato alcuni dati statistici in Champions e sono impressionanti. Mi ricordo un Bennacer che l’anno scorso aveva sofferto in un paio di occasioni in Europa, soprattutto nelle due partite con il Porto, dove i gol erano nati da due contrasti - uno era fallo evidente, l’altro al ritorno metà e metà. Però a livello fisico e d’impatto in ambito europeo è cresciuto tantissimo. Quest’anno è il terzo giocatore per contrasti ingaggiati della fase a gironi di Champions: si fa sentire, è presente con i compagni, è un trascinatore in campo ed alza nettamente il livello di qualità del Milan e, soprattutto, aumenta la capacità della squadra di gestire il ritmo della partita. È un giocatore semplicemente determinante per la squadra".