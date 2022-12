MN - Mastroianni (DAZN) su Milan-Liverpool: "Risultato da prendere poco in considerazione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dario Mastroianni, telecronista per DAZN, è stato raggiunto in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e si è così espresso su Milan-Liverpool: "Il risultato di ieri è da prendere poco in considerazione, soprattutto per gli elementi della rosa che aveva a disposizione Pioli. Poi è chiaro che hai giocato contro il Liverpool. Le indicazioni il tecnico le ha cercate nel primo tempo e le ha anche trovate perché sono arrivate delle buone risposte da Saelemaekers, che faceva parte di quel gruppetto di giocatori reduci da una lesione abbastanza lunga, e rivederlo in questa condizioni è positivo. Ha avuto un po’ di spazio Lazetic, che ha fatto vedere qualcosina. A centrocampo Tonali è sempre una certezza e credo stia crescendo di brillantezza. Per il resto, è una partita che dà poche indicazioni a Pioli".